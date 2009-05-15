При ассоциации коллекторских агентств НАУКА создана комиссия

По итогам вчерашнего заседания Независимой ассоциации украинских коллекторских агентств (НАУКА) создана комиссия по этике и урегулированию споров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «Независимое коллекторское агентство».

Согласно сообщению, основной задачей комиссии является оперативное реагирование на жалобы должников и принятие мер по отношению к коллекторским компаниям, ведущим недобросовестную деятельность.

Членами комиссии избраны Светлана ФОКИНА («Зенит колекшн груп»), Руслан ВИКСИЧ («Укрфинансы») и Густав ХАЛЬТГРЕН («Кредитэкспресс Юкрейн»). Порядок и правила рассмотрения спорных вопросов и конфликтов определяются Положением о комиссии, которое было утверждено на собрании совета ассоциации.

В компетенцию членов комиссии входят рассмотрение спорных вопросов и конфликтов, возникающих в результате деятельности между членами, органами и должностными лицами ассоциации и третьими лицами, разъяснение положений устава и кодекса профессиональной этики ассоциации и надзор за их соблюдением членами ассоциации, а также рассмотрение нарушений и принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий.

Первоочередной задачей комиссии является доработка и утверждение кодекса профессиональной этики. «Для разработки нашего кодекса мы принимали во внимание практические пособия и кодексы западных организаций, таких как FENCA, ACA International и CSA», – сказал Г. ХАЛЬТГРЕН.

Справка УНИАН. Независимая ассоциация украинских коллекторских агентств (НАУКА) создана в апреле 2009 года. В состав ассоциации вошли коллекторские агентства "Авеста-Украина", "Икспоинт", "Независимое коллекторское агентство", "Агентство комплексной защиты бизнеса "Дельта М", Национальное коллекторское агентство "Зенит", "Бизнес Безпека", Creditexpress LLC и "Укрфинансы".