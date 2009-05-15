НБУ ввел временные администрации еще в двух банках

Национальный банк Украины ввел временные администрации в ОАО КБ «Национальный стандарт» (временным администратором назначен Георгий ШУШПАНОВ) и в АКБ «Европейский» (временный администратор Роман КУДРИЦКИЙ).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, временные администрации в обеих банках введены с 15 мая т.г. сроком на один год.

В указанных банках также введен с 15 мая 2009 года мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев.

Таким образом, количество банков, в которых работает временная администрация Национального банка Украины увеличилось до 15.