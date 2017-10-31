Профицит платежного баланса Украины вырос почти в 2 раза

Платежный баланс Украины в январе-сентябре 2017 года сведен с профицитом на уровне 1,919 миллиарда долларов, что почти в 2 раз выше профицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 976 миллионов долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в сентябре платежный баланс сведен с профицитом на уровне 637 миллионов долларов, что на 43,8% выше профицита годом ранее.

По предварительным данным, в сентябре 2017 года дефицит текущего счета платежного баланса Украины остался практически на уровне сентября прошлого года и составил 998 миллионов долларов, при этом он увеличился по сравнению с августом 2017 года в 5,8 раз из-за плановых выплат процентов по реструктуризированным ОВГЗ.

За девять месяцев 2017 года отрицательное сальдо текущего счета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 12,7% - до 3,043 миллиарда долларов, в основном из-за масштабных закупок энергоносителей и сельскохозяйственной техники.

Чистый приток по финансовому счету в сентябре составил 1,6 миллиарда долларов и преимущественно был обеспечен поступлением средств от размещения облигаций внешнего государственного займа, чистые поступления в реальный сектор в сентябре составили 0,5 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в 2016 году был сведен с профицитом на уровне 1,346 миллиарда долларов, что в 1,6 раза больше профицита за 2015 год в размере 849 миллионов долларов. При этом сальдо баланса стало положительным второй год подряд после отрицательного сальдо на уровне 13,3 миллиарда долларов в 2014 году.