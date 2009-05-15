Стельмах: отмена моратория на расторжение депозитов возможна

Отмена моратория на досрочное расторжение депозитных договоров возможна после завершения процесса рекапитализации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

При этом он опроверг информацию некоторых СМИ о том, что 12 мая 2009 года уже было подписано постановление об отмене моратория. «12 числа я ничего не подписывал», – сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Как сообщал УНИАН, с октября 2008 года Нацбанк ввел мораторий на досрочное расторжение договоров по вкладам банковских депозитов.

Представители Кабинета Министров и Национального банка Украины заявляли, что к процессу рекапитализации при участии государства готовятся банк «Надра», «Укргазбанк», банк «Финансы и кредит», «Родовид Банк», банк «Киев», «Имэксбанк» и «Укрпромбанк».