"Киевэнерго" Ахметова сократило убыток почти на 30%

Энергогенерирующая компания "Киевэнерго", поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы Украины, в январе-сентябре 2017 года получила 999,7 миллиона гривень чистого убытка, что на 29,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также отмечается, что чистый доход от реализации продукции за отчетный период вырос на 22,6% - до 17,651 миллиарда гривень, а валовый убыток – на 31,6% до 1,02 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году компания "Киевэнерго" получила 2,58 миллиона гривень чистой прибыли против 1,695 миллиарда гривень чистого убытка в 2015 году.

"Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК.