Житомирская область лидирует по темпам роста зарплаты - почти на 45% за год

Житомирская область занимает лидирующие позиции в Украине по темпам роста заработной платы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в сентябре этого года Житомирщина заняла 6 место среди других регионов Украины с показателем в 6 тыс. 106 грн средней заработной платы работников области, что почти на 45% больше, чем было в сентябре прошлого года.

"Согласно статистическим данным, средняя заработная плата работников области за сентябрь этого года составила 6 тыс.106 грн и выросла по сравнению к соответствующему периоду прошлого года на 44,8%, когда в Украине этот показатель составляет 37,2%. В рейтинге областей Житомирщина в сентябре заняла 6 место по этому показателю и 7 место – по показателю реальной заработной платы с учетом индекса потребительских цен. Больше всего выросла заработная плата у работников бюджетной сферы, в частности, образования – на 72,6 %, а также предприятий перерабатывающей промышленности – на 47,5 %", – сообщила УНИАН заместитель директора департамента труда и социальной защиты населения ОГА Светлана Бойм.

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Также она подчеркнула, что значительное повышение уровня оплаты труда произошло у работников сферы обслуживания – на 62%. Именно этот показатель достигнут благодаря легализации заработной платы и занятости в этой сфере.

"Благодаря совместной работе департамента и органов Государственной фискальной службы в области легализовано труд 3939 граждан, что на 28% (852 человека) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доначислено 2,7 млн грн налогов и платежей в бюджеты", – подчеркнула Бойм.

Кроме этого, в области количество наемных работников у физических лиц-предпринимателей за 9 месяцев этого года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 20,6%, а количество работодателей увеличилось на 1тыс. 319 человек.