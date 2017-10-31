"Китайская схема" отмывания денег на таможне: СМИ рассказали детали "бизнеса"

На депозитных счетах Киевской таможни на прошлой неделе арестовали 450 млн грн в рамках дела о снижении таможенных платежей рядом предприятий-импортеров для товаров из Китая, говорится в сюжете программы «Гроши».

При этом детективы НАБУ сообщают, что деньги таможенники собирались отдать нечестным на руку коммерсантам. Ведь из Поднебесной в Украину выходят десятки кораблей с самым разнообразным товаром.

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«Китайская схема» работала следующим образом: по версии следствия, ряд компаний-импортеров пытались растаможить товары, указав в декларациях цены значительно ниже рыночных. Следователи считают, что таможенники сначала поднимали платежи на товары, коммерсанты доплачивали разницу, после чего забирали уже растаможенные товары и продавали по всей стране.

В конце схемы, дельцы обращались в суд и пытались отменить решение о доначислении таможенных платежей.

Как сообщал УНИАН ранее, на депозитных счетах Киевской таможни арестовано 450 млн грн в рамках расследования уголовного производства по факту минимизации уплаты таможенных платежей рядом предприятий-импортеров. Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, сотрудники Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям Государственной фискальной службы вместе с детективам Национального антикоррупционного бюро Украины расследуют дело по минимизации таможенных платежей свыше 20 импортерами с помощью судебных решений. Соответствующее уголовное производство было зарегистрировано в августе 2017 года.