НБУ продал 0,131 млн. евро по курсу 10,33 грн./евро

20:00, 15 мая 2009
Финансы
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На сегодняшнем аукционе

На сегодняшнем специальном аукционе Национальный банк Украины (НБУ) продал 0,131 млн. евро по курсу 10,33 грн./евро

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно предоставленной информации, валюта реализовывалась для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц-резидентов, а также физических лиц-резидентов – субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), которые обусловлены необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

В аукционе приняли участие "Райффайзен Банк Аваль", банк "Таврика", «УкрСиббанк», «ВиЭйБи Банк» и "Приватбанк".

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

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