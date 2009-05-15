В Польше дефицит бюджета вырос до 85% годового плана

Бюджетный дефицит Польши за четыре месяца текущего года достиг 4,7 млрд. долларов (по нынешнему курсу 3,2 злотого за доллар), что составляет почти 85% от заложенного дефицита на 2009 год.

Как сообщает TVN24, доходы польского бюджета на конец апреля составляли почти 28 млрд. долл. из 95 млрд. долларов, запланированных на год. Расходы за этот же период составляли 33 млрд. долл. при запланированных на год свыше 100 млрд. долл.

В пятницу премьер-министр Польши Дональд ТУСК впервые с начала года признал необходимость увеличения запланированного бюджетного дефицита и заявил о планируемых дальнейших сокращениях расходов.

«Увеличение дефицита – это последнее, чего бы мы хотели. Но четко видно, что тяжело будет удержать его на таком низком уровне, как мы планировали», – сказал он. При этом Д.ТУСК добавил, что бюджетный дефицит, несмотря на попытки правительств, растет во всех странах европейского континента.

Представитель Министерства финансов Польши на этой неделе заявил о возможности уменьшение расходов «на несколько миллиардов злотых».

TVN24 отмечает, что правительство боялось еще худших результатов по итогам апреля. Согласно плану доходов и расходов, дефицит бюджета должен был быть на 300 млн. долларов больше – 88% годового плана.

Эксперты неоднократно называли нереальным удержание предусмотренного в бюджете на 2009 год дефицита на уровне 5,7 млрд. долларов. Аналитики прогнозируют увеличение дефицита до свыше 9 млрд. долл., а наихудшие прогнозы – 25 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, польское правительство в феврале текущего года в условиях экономического кризиса решило ограничить расходы бюджета-2009 на 5,6 млрд. долл., что резко контрастировало с политикой других европейских государств, которые, напротив, увеличивали расходы ради стимулирования спроса, что должно было способствовать развитию экономики.

Еврокомиссия в конце апреля обнародовала прогноз, согласно которому дефицит польского бюджета в текущем году вырастет до 4,6% с 2,5% запланированных, что ставит под угрозу планы правительства Польши ввести евро в стране в 2012 году.

Бюджетный дефицит Польши в прошлом году неожиданно вырос до 3,9% с прогнозируемых 2,7%.

Несмотря на мировой кризис, большинство экспертов прогнозировали рост польской экономики в текущем году до 2%. В конце апреля первый «минусовый» прогноз роста польского ВВП озвучил Международный валютный фонд (-0,7%), а в начале мая свой прогноз ухудшила и Еврокомиссия – до -1,4% с прогнозируемых ранее 2% роста.

Польское правительство в первом квартале т.г. прогнозировало рост польского ВВП в 2009 году в пределах 1,7-3,7% по сравнению с 4,9% в 2008 году.

Министр финансов страны Яцек РОСТОВСКИЙ назвал слишком пессимистическим последний прогноз Европейской комиссии, но через несколько дней после его обнародования признал возможность его осуществления в интервью для Financial Times.