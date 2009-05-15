Тимошенко пока не получила приглашение Ющенко на совещание

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пока не получила приглашение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО для участия в антикризисном совещании, которое планируется провести в понедельник, 18 мая, в Секретариате Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Приглашения пока нет, но если будет, то я, безусловно, буду принимать участие», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 18 мая, Президент В.ЮЩЕНКО проведет совещание при участии высшего руководства государства и лидеров политических сил по вопросам согласованных действий по преодолению кризисных явлений.

На совещание приглашены премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО, председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.