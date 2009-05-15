Празднование Дня Киева обойдется в миллион гривень

Празднование Дня Киева, которое организует Киевская городская госадминистрация, будет стоить приблизительно 1 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня в интервью журналистам начальник Главного управления культуры и искусств КГГА Светлана ЗОРИНА.

«Практически для города оно (празднование) стоит приблизительно 1 миллион гривень", - сказала С.ЗОРИНА.

По ее словам, нынешнее празднование будет скромнее, чем в прошлом году, когда КГГА привлекала к организации праздничных мероприятий спонсоров.

Как сообщал УНИАН, празднование Дня столицы и Дня Киева состоится 30-31 мая. Программа празднования предусматривает ряд многообразных массовых мероприятий, включая, в частности, концерт на Майдане Незалежности, в котором примут участие популярные эстрадные исполнители. Также запланирован фейерверк.