Укрепление гривни свидетельствует об оздоровлении экономики

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что укрепление гривни, которое наблюдается в Украине в последние дни, свидетельствует о том, что экономика страны постепенно оздоравливается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Курс национальной валюты понемногу возвращается к своим прежним размерам, к прежним позициям. Это радует и это говорит о том, что идет оздоровление экономики, что больше валюты поступает в Украину», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что укрепление курса является лишь первым признаком оздоровления экономики. «Кризис еще продолжается, он принесет нам еще много хлопот, и сложности у нас будут еще не один месяц», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что сегодня нет никакой необходимости хранить сбережения в долларах, поскольку доллар в Украине дешевеет.

Как сообщал УНИАН, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках с 12 по 15 мая понизился на 5%, продажи – на 4% и составляет 7,47/7,66 грн./долл.