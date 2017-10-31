"Укрэксимбанк" получил 1,5 миллиарда прибыли против убытка годом ранее
14:22, 31 октября 2017Финансы
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С начала года активы банка выросли на 4% - до 166,850 миллиарда гривень, обязательства снизились на 2,2% - до 151,7 миллиарда гривень.
"Укрэксимбанк" получил 1,5 миллиарда прибыли / фото ugproekt.com.ua
Государственный "Укрэксимбанк" в январе-сентябре 2017 года получил 1,465 миллиарда гривень прибыли против 409,9 миллиона гривень убытка за аналогичный период предыдущего года.
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Как сообщается в отчётности на сайте банка, с начала года его активы выросли на 4% - до 166,850 миллиарда гривень, обязательства снизились на 2,2% - до 151,7 миллиарда гривень, собственный капитал вырос до 15,15 миллиарда гривень.
Справка УНИАН. "Укрэксимбанк" работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству.
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