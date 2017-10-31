Более 70% украинцев меняют работу из-за низкой зарплаты - исследование

Основной причиной смены работы для 72% украинцев является низкая заработная плата, сообщила специалист экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала HeadHunter Украина Екатерина Криворученко, ссылаясь на результаты исследования портала HeadHunter Украина.

"На вопрос о том, что именно побуждает менять место работы, 72% респондентов ответили, что это именно низкий уровень заработной платы. Именно финансовый аспект вошел в ТОП-3 основных причин, из-за которых украинцы меняют работу", - сообщила Криворученко.

По ее словам, двумя другими причинами, которые побуждают сменить работу, являются - отсутствие возможности профессионально развиваться (63%) и некомфортная атмосфера в коллективе (44%).

"Люди, которые трудоустраиваются, им не всем достаточно только заработной платы, они хотят развиваться на работе, причем в двух направлениях. Первое направление - это условно можно назвать горизонтальным развитием, то есть это разнообразные мастер-классы, семинары, учеба в компании, которые развивают его как специалиста. Второе направление - вертикальное развитие - это как раз непосредственно карьерное развитие, движение вверх по карьерной лестнице", - подчеркнула эксперт.

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Как показало исследование, около трети респондентов задумываются о смене работы, когда чувствуют необходимость поменять что-то в своей жизни. Менее распространенными причинами оказались плохие условия на рабочем месте (17%), желание сменить сферу деятельности (10%), сокращение штата (9%) и неудобное расположение офиса (9%). Среди других причин встречаются также чувство ненужности своей работы, более перспективное и высокооплачивамое предложение, неисполнение работодателем обещанных условий и невозможность реализации нововведений.

Криворученко сообщила, что в среднем поиск работы в Украине составляет от 2 до 6 месяцев. Большинство соискателей мониторят вакантные предложения на сайтах поиска работы. Почти половина респондентов используют для поиска работы свои личные связи и знакомства. Треть украинцев проверяют наличие вакансий непосредственно на сайтах компаний, 21% ищут работу с помощью специализированных групп в социальных сетях и всего 8% пользуются услугами рекрутинговых агентств. Среди других вариантов участники опроса отметили, что работа находит их сама и им не приходится ее искать.

Согласно результатам исследования, 44% его участников меняют работу раз в 2-4 года. При этом 18% делают это несколько реже - раз в 5-7 лет. Тех, кто меняет работу в среднем раз год, оказалось 13%. Чаще, чем раз в год, меняют работу 7% респондентов. Всего 5% делают это раз в 8-10 лет, а 8% меняют работу раз в 10 лет. Число украинцев, которые никогда не меняли работу, составляет 5% от общего числа опрошенных.

"В процессе поиска нового места работы украинцы переживают достаточно широкий спектр эмоций, и в целом это стрессовая ситуация. Ясно, что опасения и негативные эмоции избежать не так и просто. Однако при правильном подходе можно постараться переместить фокус на позитив, и тогда смена работы сможет принести воодушевление, новый опыт и возможности", - отметила Криворученко.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, уровень безработицы в Украине в сентябре 2017 года уменьшился по сравнению с августом на 2,9%, в абсолютных цифрах - на 8,9 тыс. человек, до 303 тысяч.

Вице-премьер Павел Розенко считает, что реальное количество безработных в Украине составляет 1,9 млн человек, в то время как в службах занятости зарегистрировано только 400 тысяч граждан Украины, что почти в пять раз меньше.