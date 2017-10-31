В Москве суд арестовал скандального экс-главу "Нафтогаза" Бакая до 12 ноября - СМИ

Таганский суд Москвы арестовал бывшего главу "Нафтогаза" Украины Игоря Бакая, подозреваемого в мошенничестве.

Читайте такжеНАБУ задержало сына Авакова

"Суд 27 октября удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Бакая меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 ноября", - сообщили ТАСС в суде.

Напомним, ТСН со ссылкой на собственные источники сообщал, что в Москве задержали скандального бывшего начальника Государственного управления делами, экс-главу «Нафтогаз-Украины» Игоря Бакая

По данным издания. вместе с Бакаем задержали его бухгалтера и помощника. Сегодня, 31 октября, помощника и бухгалтера отпустили из следственного изолятора, а экс-чиновник остался под стражей.

Известно, что его обвиняют в завладении финансами посторонних лиц путем обмана. «На него есть 10 заявлений от обманутых и среди них заявление от российского миллиардера Алишера Усманова, который якобы одолжил Бакаю 9 миллионов долларов», - пишет издание.

Также по данным источников, Бакай последнее время жил, перемещаясь между ОАЭ и Москвой и постоянно занимал деньги у знакомых.

Известно, что Игоря Бакая обвиняли в превышении власти и злоупотреблении служебным положением. В конце 2004 года он вместе с семьей бежал в Россию. Экс-чиновника подозревают в незаконной продаже имущественных комплексов "Гостиница "Днепр", "Отель "Украина", а также недвижимости Национального комплекса "Экспоцентр Украины".