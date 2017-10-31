Принадлежащий Порошенко банк нарастил прибыль в 2,5 раза

«Международный инвестиционный банк», ключевым владельцем которого является президент Украины Петр Порошенко, в январе-сентябре 2017 года получил 78,364 млн грн прибыли, что в 2,5 раза выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

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Согласно данным на сайте банка, с начала года его активы выросли на 1,3% - до 6,978 млрд грн, обязательства - на 0,1%, до 6,692 млрд грн, собственный капитал вырос до 286,4 млн грн.

Ранее банк сообщал, что его чистая прибыль по итогам 2016 года составила 42,665 млн грн, что в 1,6 раза выше показателя за 2015 год.

Справка УНИАН. «Международный инвестиционный банк» работает на рынке Украины с 2008 года. Ключевым владельцем финучреждения является президент Украины Петр Порошенко.