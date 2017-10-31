Украина поднялась на 4 позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business (инфографика)

Украина поднялась на 4 позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка «Doing Business 2018» за счет упрощения получения разрешений на строительство, улучшения защиты прав миноритарных акционеров путем введения обязательства немедленного опубликования информации о транзакциях со связанными сторонами, а также уменьшения ставки единого социального взноса.

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Согласно информации на сайте рейтинга, именно эти основные реформы в Украине были учтены при составлении рейтинга.

При этом минимальный прогресс был отмечен в процедурах открытия бизнеса, подключения к электросетям, регистрации собственности и банкротства, но эти изменения существенно не повлияли на позицию страны в рейтинге. В то же время отсутствие какого-либо прогресса было отмечено в доступе к кредитованию, процедурах внешней торговли и выполнении контрактов.

Согласно рейтингу, наиболее позитивными сторонами ведения бизнеса в Украине являются доступ к кредитам (29-е место), получение разрешений на строительство (35-е место), уплата налогов (43-е место). По скорости и процедурам открытия бизнеса Украина занимает 52-е место, регистрации имущества – 64-е место, защите миноритарных акционеров – 81-е место, выполнению контрактов – 82-е место, внешней торговле – 119-е место, подключению к электросетям – 128-е место, процедуре банкротства – 149-е место.

Соседями Украины по рейтингу являются Киргизстан (77-е место) и Бутан (75-е место). При этом страны СНГ Молдова, Беларусь и Россия находятся на 44-м, 38-м и 35-м местах соответственно. В первую десятку стран рейтинга (в порядке снижения места) вошли Новая Зеландия, Сингапур, Дания, Южная Корея, Гонконг, США, Великобритания, Норвегия, Грузия и Швеция.

Инфографика Liga.net.

Позднее в Министерстве экономического развития и торговли Украины отметили, что больше всего на улучшение позиции страны повлиял компонент получения разрешений на строительство - со 140-го на 35-е место. В то же время по компоненту уплаты налогов было учтено снижение ЕСВ (единого социального взноса), которое произошло еще в 2015 году, что обусловлено особенностями методологии рейтинга. По этому компоненту Украина поднялась со 140-го на 43-е место.

«Мы идем вперед. Возможно, не так быстро, как хотелось бы, но мы четко знаем, в каком направлении нам нужно двигаться. В этом году миссия Всемирного банка приезжала в Украину по нашему приглашению, чтобы их выводы были максимально объективными. Я думаю, мы продолжим такую практику в дальнейшем. И конечно, нужно работать на улучшение бизнес-климата», - подчеркнул первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

В то же время замглавы Минэкономразвития Максим Нефедов отметил, что принятие Верховной Радой дерегуляционного законопроекта №6540 поможет стране войти в ТОП-40 рейтинга.

«Плюс 4 позиции - это хорошо, но мы хотим лучше. Войти в ТОП-40 рейтинга Украине должен помочь законопроект, который вместе разработали Минэкономразвития и Офис эффективного регулирования - №6540. Принять его нужно как можно быстрее, ведь в дерегуляции важна скорость. Другие страны тоже ориентируются на рейтинг и делают много, ведь, как и мы, заинтересованы в привлечении инвесторов. Чтобы оставаться на том же месте в рейтинге, надо бежать, а чтобы двигаться вперед - бежать вдвое быстрее. Поэтому мы подчеркиваем необходимость скорейшего принятия законопроекта №6540, который значительно улучшит инвестклимат в Украине ", - сказал Нефедов.

Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития прогнозировало, что Украина может подняться в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка «Doing Business 2018» на 10 позиций - до 70-го места, что потенциально может приносить дополнительно 1 млрд долл. инвестиций в страну ежегодно.

В 2016 году Украина поднялась на 3 пункта в рейтинге Doing Business – до 80-го места с 83-го. Наибольший прогресс Украина показала в упрощении открытия бизнеса (20-е место со 190-го), наименьший – в сфере борьбы с коррупцией (140-е место со 190-го).