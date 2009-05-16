НСНУ возглавила губернатор Киевской области Вера Ульянченко
12:00, 16 мая 2009Финансы
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Решение совета партии
Глава Киевской обладминистрации Вера Ульянченко избрана председателем совета партии "Народный Союз "Наша Украина" (НСНУ), которую возглавляет президент Виктор Ющенко.
Решение об утверждении Ульянченко на второй по значимости должности в партии принято на заседании совета НСНУ, который проходит в закрытом режиме в Киеве. Ульянченко является одним из немногих оставшихся верных соратников Ющенко, которая занималась с ним партстроительством с 2000 года. Партия президента переживет сложные времена. На сегодня она практически расколота на несколько групп влияния. Ющенко заявил, что как глава партии проведет чистку ее рядов.
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