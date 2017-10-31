Приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил $1,6 миллиарда

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в январе-сентябре составил 1,6 млрд долл., что на 40% больше аналогичного периода прошлого года в размере 1,15 млрд долл.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, чистый приток прямых иностранных инвестиций в сентябре составил 0,2 млрд долл. США, более 80% из которых были направлены в реальный сектор.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2017 года составил 38,982 млрд долл. За этот период в акционерный капитал нерезидентов поступило 711 млн долл. новых инвестиций, при этом отток составил 207 млн долл., а позитивная переоценка составила 1,153 млрд долл.