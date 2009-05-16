В Украине не хватает банковских ячеек для хранения ценностей

Сотрудник розничного обслуживания физических лиц Белоцерковского отделения Укрсоцбанка заявляет о нехватке банковских ячеек для хранения ценностей.

Об этом он сказал в комментарии еженедельнику «Зеркало недели» (№ 17 (745) 16 - 22 мая 2009 р.).

«Чтобы абонировать у нас сейф, необходимо записаться в очередь. В настоящее время у нас сформирована очередь на три года вперед, при этом мы не гарантируем получение ячейки даже по прошествии этого времени. Как альтернативу мы предлагаем клиентам сберегательный счет в банке с правом снятия вкладов в любой момент», - сообщил он.

По словам начальника Белоцерковского отделения Укрпромбанка Елены СЕЛИВАНОВОЙ, хранение ценностей в банковских сейфах становится все более популярным среди населения в виду увеличения преступности.

«Из-за финансового кризиса резко выросла преступность, а потерять в наше время даже небольшие сбережения и личные украшения - это катастрофа. Два клиента, абонирующие ячейки в нашем отделении банка, рассказали, что в их квартирах уже побывали грабители, которые ушли несолоно хлебавши», - отметила она.

Отмечается, что эта услуга пользуется спросом не только среди состоятельных людей, но и у среднего класса. Стоимость услуги зависит от срока найма и размера ячейки. Самая высокая цена - абонировать сейф посуточно, сроком до одного месяца. Стоит такая услуга около 12 грн. в сутки. При абонирование ячейки сроком более чем на полгода, стандартный сейф формата А-4 и высотой 10 см (сотка) обойдется около 4 грн. в сутки, «двухсотка» - до 6 грн. и так далее… Кроме этого клиент вносит залог в сумме 500 грн. за ключи. В случае их потери залог используется для изготовления новых, поскольку в банке нет дубликатов ключей.

Также подчеркивается, что подобные услуги населению в Украине начали оказывать сравнительно недавно - пять лет назад даже в столице их предоставляли не все банки. А сегодня банковские ячейки в дефиците.