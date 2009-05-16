Пинзеник: Доходов бюджета-2009 хватит только на зарплаты и пенсии

Сопоставление доходов со многими статьями расходов показало, что доходов бюджета 2009 года хватает только на зарплаты, пенсии и коммунальные платежи. Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 17 (745) 16 - 22 мая 2009) сказал бывший министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК.

«На все остальное средств не хватает. Не спасает даже компромисс, достигнутый с Международным валютным фондом, - 12 млрд. грн. на покрытие дефицита за счет очередного транша. Кроме покрытия дефицита, еще на обслуживание долгов необходим 31 млрд. грн», - подчеркнул В.ПИНЗЕНИК.

Экс-министр финансов отметил, что проектом бюджета на 2009 год доходы предусматривались на уровне прошлого года, без номинального роста, однако ситуация ухудшилась. «Сейчас мы имеем отставание от прошлого года по доходам на 5% против января-апреля 2008-го», - сообщил он.

При этом, по словам экс-министра, уже сегодня незапланированные доходы от превышения отчислений в бюджет от прибыли Национального банка составили 2,5 млрд. грн.

«Этих миллиардов нет в плане. Планировалось 3,9 млрд. грн. на весь год, поэтому в апреле Нацбанк должен был перечислить миллиард. А в действительности перечислил 3,5 млрд. грн. Отсюда - феноменальное в условиях экономического спада выполнение бюджета», - сообщил В.ПИНЗЕНИК.

Он добавил, что не выполняют план наполнения доходной части общего фонда налоговая (с учетом невозмещения НДС) и таможня, однако есть огромный рост по графе «другие министерства и ведомства».

«Насколько я понимаю, выплачивается задолженность по налогам «Нафтогазом Украины» - и это несмотря на его несбалансированный финансовый план», - отметил экс-министр.

Кроме того, по его словам, важной проблемой является угроза монетизации дефицита.

«В течение нескольких лет задолженность правительства по ОВГЗ перед НБУ равнялась нулю. В начале 2009-го задолженность правительства перед НБУ составляла 8,7 млрд., сейчас эта цифра выросла уже до 24 млрд. Только за четыре месяца - 16 млрд. грн. монетизированного дефицита», - сообщил В.ПИНЗЕНИК.