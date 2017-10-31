"Альфа-Банк" отчитался о прибыли против убытка годом ранее

«Альфа-Банк» (Украина), занимающий 10-е место среди работающих в нашей стране банков по объему активов, в январе-сентябре 2017 года получил 23,7 млн грн прибыли против 493 млн грн убытка за аналогичный период предыдущего года.

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Согласно отчетности на сайте банка, с начала года его активы выросли на 5,9% - до 41,254 млрд грн, обязательства на 6,4%, до 37,918 млрд грн

Справка УНИАН. «Альфа-Банк» (Украина) работает на рынке Украины с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».

Холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая «Альфа-Банком», в январе 2016 года подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 99,9% акций «Укрсоцбанка», а в конце октября 2016 года стороны заявили о завершении сделки.