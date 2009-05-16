Госкомстат: В апреле промпроизводство сократилось на 31,8%

В Украине в апреле т.г. промышленное производство сократилось на 31,8% против аналогичного периода 2008 года и на 4,8% против марта т.г. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по итогам в января-апреля промышленное производство снизилось на 31,9%.

По данным Госкомстата, спад объемов промпроизводства в апреле т.г. против апреля 2008 года по отраслям составил: добывающая промышленность – 19,7% (в апреле к марту 2009 года – спад 7,8%), добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 36,1% (к марту – спад 4,1%), добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – 6,2% (к марту – спад 9,7%).

В обрабатывающей промышленности снижение производства в апреле т.г. против апреля 2008 года составило 36,4% (против марта – спад 0,3%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксировано уменьшение на уровне 2,8% (против марта – рост 6,4%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 30,7% (к марту – рост 1,4%): в текстильной промышленности и пошиве одежды, меха и изделий из него - спад 32,2% (к марту - рост 4,2%), в производстве кожи, изделий из нее - спад 24,9% (к марту – спад 7,4%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в апреле т.г. против апреля 2008 года составил 34,1% (к марту – рост 1,1%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 19,1% (к марту – рост 1%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - спад 15,7% (к марту – рост 6,2%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксировано уменьшение производства на уровне 28,6% (к марту - спад 1,4%), в том числе в химическом производстве - спад 28,2% (к марту - спад 3,4%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий - спад 30,1% (к марту - рост 5,6%). В производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) - спад 48% (к марту – рост 6,5%).

В Госкомстате сообщили, что в апреле т.г. в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с апрелем 2008 года, снижение производства составило 45,5% (к марту – спад 7,1%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 52,6% (к марту – спад 2,5%), в частности в производстве машин и оборудования - спад 47,6% (к марту – спад 2,1%), производстве электрического, электронного и оптического оборудования – спад 33% (к марту – рост 4,1%), производстве транспортного оборудования – спад 65,3% (к марту – спад 7,8%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован спад 20,3% (к марту – спад 20,4%).

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года, по сравнению с декабрем 2007 года, составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Спад промышленного производства за год к году предыдущему в последний раз фиксировался десять лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 г.

Наиболее глубокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 г. – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) были следующие: 1991 г. – 95,2%; 1992 г. – 73,6%; 1993 г. – 92%; 1994 г. – 72,7%; 1995 г. – 88%; 1996 г. – 94,9%; 1997 г. – 99,7%; 1998 г. – 99%; 1999 г. – 104%; 2000 г. – 113,2%; 2001 г. – 114,2%; 2002 г. – 107%; 2003 г. – 115,8%; 2004 г. – 112,5%; 2005 г. – 103,1%; 2006 г. – 106,2%; 2007 г. – 110,2%; 2008 г. – 96,9%.