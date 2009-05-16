Пинзеник: Спад ВВП в 1-м квартале 2009 г. превысил спад в конце 90-х

Спад ВВП в первом квартале 2009 года превысил масштабы спада даже в период инфляции. Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 17 (745) 16 - 22 мая 2009) сказал бывший министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК.

«По приблизительным секторальным прикидкам, моя оценка спада первого квартала – 20-22% ВВП. Такого резкого спада никто не ожидал. Прогноз, сделанный мною в начале года, был более оптимистичным, но даже согласно самым пессимистическим сценариям не ожидался столь резкий спад. По моему мнению, страна переживает самый страшный период. Подобных масштабов спада не было даже в период инфляции», - констатировал он.

При этом экс-министр отметил, что странным является то, что общество так легко воспринимает очень серьезные потрясения, которые происходят в стране.

«Наверное, у наших людей есть некоторый запас прочности. Видимо, мы недооценили масштабы теневой экономики, помогающие людям выживать, а многим - и приспосабливаться. Однако немало людей живет только на официальную зарплату, и других источников доходов у них нет. И по этим людям кризис ударил очень больно. Но, к сожалению, это еще не последний удар, так как, во-первых, запасы проедаются, а во-вторых, оснований ожидать, что худшие времена мы уже пережили, на мой взгляд, нет», - отметил В.ПИНЗЕНИК.