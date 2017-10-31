"ТАСкомбанк" Тигипка увеличил прибыль почти в 23 раза

21:08, 31 октября 2017
Финансы
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С начала года активы банка выросли на 50,13% - до 12,205 млрд грн.

Иллюстрация REUTERS

Принадлежащий бизнесмену Сергею Тигипко "ТАСкомбанк" в январе-сентябре увеличил прибыль в 22,5 раз до 42,49 млн грн.

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Об этом говорится в отчетности, размещенной на сайте банка.

Согласно отчетности, с начала года его активы выросли на 50,13% - до 12,205 млрд грн, обязательства – на 52,2%, до 11,380 млрд грн, собственный капитал вырос до 824,4 млн грн.

Справка УНИАН. «ТАСкомбанк» (ранее - банк «Бизнес Стандарт», Киев) работает на рынке Украины с 1989 года. Банк входит в состав финансово-промышленной группы «ТАС». Основными владельцем банка является Сергей Тигипко.

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Теги: #прибыль банков