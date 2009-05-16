Бывший министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК прогнозирует дефицит бюджета 2009 года свыше 10% ВВП. Об этом он сообщил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 17 (745) 16 - 22 мая 2009).

«Моя оценка (дефицита бюджета в 2009 году - УНИАН) - свыше 10% ВВП. В действительности же, когда парламент утвердил бюджет, он был с дефицитом 7,5% ВВП. 31 млрд. - это то, что показано в статье первой бюджетного закона. Плюс 44 млрд. - на рекапитализацию банков. Вот и получается 75 млрд. грн. бюджетного дефицита - цифра, о которой страна до сих пор никогда не слышала. Плюс завышенные доходы. Плюс более глубокий спад ВВП», - сказал он.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 193,285 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», обнародованном в официальной прессе.

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн., в том числе, дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн. Предельный размер государственного долга Украины на 31 декабря 2009 года установлен на уровне 192,924 млрд. грн. (на 31 декабря 2008 года этот показатель был запланирован на уровне 89,138 млрд. грн.).

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.