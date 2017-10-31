Доллар и евро подорожают в первый день ноября: курсы валют

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2686.2019 (31 октября – 2682.9390)

100 EUR – 3126.2018 (31 октября – 3115.4288)

10 RUR – 4.6220 (31 октября – 4.6360)

Во вторник, 31 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,87/26,89 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,26/31,28 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8620 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 426 сделок на сумму 245,58 млн долл.