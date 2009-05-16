Пинзеник: Ежемесячную отчетность по динамике ВВП нельзя отменять

В условиях кризиса нельзя упразднять ежемесячную отчетность по динамике ВВП. Такое мнение в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 17 (745) 16 - 22 мая 2009) высказал бывший министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК.

«На мой взгляд, не нужно было упразднять ежемесячную отчетность сейчас - можно было сделать это через год или через два. А нынче чрезвычайно важна оперативная информация: общество должно понимать, что происходит. Мы три месяца не можем посчитать ВВП, потому что нет информации по позиции чистых налогов. Это – недопустимо», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

«В принципе, это решение (перехода на поквартальную отчетность динамики ВВП – УНИАН) правильное. Ведь весь мир пользуется квартальными показателями, а не ежемесячными. Но я настаивал на сохранении ежемесячной отчетности по следующим причинам: страна оказалась в очень непростой ситуации, и очень важно иметь оперативную информацию. До начала нынешнего кризиса я никогда не пользовался ежедневными данными, никогда! А уже в ноябре-декабре каждый день имел на столе такие показатели, как динамика экспорта-импорта, даже выплавка стали...», - сказал В.ПИНЗЕНИК

при этом он отметил, что даже если данные о ВВП не публикуются, есть данные по промышленности, другим секторам, и по ним видна непростая ситуация. «И просчитать динамику ВВП все равно можно, пусть даже с погрешностью», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Госкомстат отказался от публикации ежемесячных данных о динамике ВВП, а перешел на публикацию квартальных показателей. Должностные лица объясняют это намерением приблизить украинскую отчетность к международным стандартам.