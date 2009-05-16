Шаров: В финсекторе Украины надо ввести процедуру Ламфалусси

В Украине должен быть создан единый орган надзора за всеми финансовыми учреждениями. Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 17 (745) 16 - 22 мая 2009) сообщил ученый, банкир и дипломат, доктор экономических наук Александр ШАРОВ.

«Необходимо, наконец, хотя бы провозгласить цель создания такого органа и нарисовать «дорожную карту», по которой и двигаться: пусть медленно, но уверенно. Первым этапом такой работы должна стать постоянная координация и согласованность действий различных финансовых регуляторов. В конце концов, такой подход (известный как процедура Ламфалусси) является нормой в Европейском Союзе, куда мы так упорно стремимся», - сказал ученый.

В то же время, по его словам, создание единого органа надзора означает ликвидацию надзорных функций центрального банка (что во многих, прежде всего европейских, странах давно уже произошло), и это может заметно подорвать «баланс властей».

«Поэтому у нас «верхи не хотят, а низы не могут» изменить ситуацию. Ссылаясь, главным образом, на финансовые проблемы, с которыми-де столкнется надзор, если его оторвать от благополучного в этом отношении Нацбанка. Конечно, столкнется, если об этом не подумать заранее. Но ведь это все равно придется делать по объективным причинам - диверсификации и взаимопроникновения различных финансовых операций и услуг», - отметил ученый.

По мнению А.ШАРОВА, органы надзора должны проявить новые подходы к квалификационным требованиям руководителей банков.

«Умение «быстро делать деньги», которое так ценят некоторые собственники банков, вряд ли должно с таким же одобрением приниматься властями. Это именно тот случай, когда они должны действительно придерживать хозяев и акционеров от скоропалительных решений», - подчеркнул он.