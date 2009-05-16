В 2009г. РФ поличит от ЕБРР 3 миллиарда долларов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен в 2009 году инвестировать в проекты в России как минимум 3 миллиарда долларов, сообщил в субботу журналистам руководитель бизнес-группы по России Алан Пийу.

Об этом сообщает РИА Новости. Россия является крупнейшей страной-получателем инвестиций банка из 30 государств деятельности ЕБРР. "В последние годы объем наших инвестиций в российскую экономику достигал 3 миллиардов долларов в год. В 2009 году мы намерены инвестировать как минимум такую же сумму, и, возможно, даже больше в различные сектора российской экономики", - сказал Пийу. При этом, по его словам, главное внимание будет уделяться финансированию проектов в реальном секторе экономики, включая проекты по энергоэффективности и в сфере развития малого и среднего бизнеса. "Мы также рассматриваем возможности приобретения акций, содействие реструктуризации балансов банков, рефинансированию задолженности - словом, всем направлениям оздоровления деятельности банковского и реального сектора", - сказал Пийу. Единственным направлением, где наблюдается снижение активности - это инфраструктурные проекты, в том числе реализуемые в рамках частно-государственного партнерства. "Но мы очень хотим, чтобы были реализованы такие проекты, как реконструкция аэропорта "Пулково"и стоительство автомагистрали Москва - Санкт-Петербург, и мы готовы играть свою роль", - заверил представитель банка. Общий объем инвестпрограммы ЕБРР в странах региона операций банка (Центральная и Восточная Европа, Балканы, СНГ и Центральная Азия) на 2009 год планируется на уровне 7 миллиардов евро. Согласно принятой в 2006 году стратегии банка, на Россию должно приходиться около 40% всех инвестиций ЕБРР. Вместе с тем, ранее на этой неделе президент ЕБРР Томас Миров, отвечая на вопрос РИА Новости, рассказал, что в текущем году в связи с направлением дополнительных средств в страны Центральной и Восточной Европы относительная доля инвестиций в российские проекты в общем объеме инвестиций ЕБРР уменьшится при сохранении абсолютных объемов выделяемых средств.