Договоренности по "Южному потоку" укрепят энергодиалог РФ-Европа

Достижение договоренностей по проекту газопровода "Южный поток", которое состоялось в пятницу в Сочи, пойдет на пользу укреплению энергетического диалога между Россией и Европой, без которого невозможно разумное развитие, цитирует президента РФ Дмитрия Медведева РИА Новости.

"Договоренности, достигнутые вчера, договоренности в энергетической сфере, - мы их считаем весомыми и важными для нашей страны, не только для нашей страны, но и для всего Европейского континента, потому как без укрепления энергетического диалога, без достижений соглашений в области поставок энергоносителей разумное развитие невозможно", - сказал президент России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.