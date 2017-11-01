"Укрсоцбанк" сократил убыток до 1,6 миллиарда гривень

Один из крупнейших в Украине банков по объему активов "Укрсоцбанк" в январе-сентябре 2017 года получил 1,559 млрд грн убытка, что на 43,2% меньше убытка за аналогичный период прошлого года в размере 2,747 млрд грн.

Читайте также"ТАСкомбанк" Тигипка увеличил прибыль почти в 23 раза

Об этом говорится в отчетности на сайте банка.

Как сообщил банк в отчетности, с начала года его активы снизились на 14,5% - до 31,724 млрд грн, обязательства – на 13,2%, до 25,010 млрд грн, собственный капитал на 18,8% - до 6,714 млрд грн.

Справка УНИАН. Холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая «Альфа-Банком», в январе 2016 года подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 99,9% акций «Укрсоцбанка», а в конце октября 2016 года стороны заявили о завершении сделки.

В декабре 2016 года UniCredit Bank объявил о ребрендинге и возврате к своему историческому названию – «Укрсоцбанк» в связи с завершением сделки между группой UniCredit и ABH Holdings S.A.