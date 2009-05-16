В 2008г. половина всех денежных переводов поступила в Украину из РФ

В 2008 г. 48% всех денежных переводов, поступивших в Украину, были перечислены из Российской Федерации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола сегодня сообщила начальник отдела мониторинга платежных систем департамента платежных систем Национального банка Украины Елена МАХАЕВА.

По ее словам, в Россию в прошлом году из Украины было перечислено около 30% всех денежных переводов. «Мы были удивлены, потому считалось, что основными каналами переводов мигрантов является Италия, Португалия, тот регион», - говорит она.

Е.МАХАЕВА отметила, что потоки денежных средств, которые эмигранты пересылают в Украину, кардинально перераспределились за последние годы.

Всего в Украину поступают средства из 190 стран мира. Кроме России, отметила, Е МАХАЕВА, 9% всех денежных переводов поступают в Украину из США, 6,5% - из Италии и 6% - из Испании.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Всемирного банка, в текущем году объем денежных переводов по всему миру составит около 290 млрд. долл. США.

По словам регионального менеджера в Украине, Грузии, Армении и Молдавии представительства компании Western Union Financial Services GmbH Михаила БАБИРЕНКО, в 2008 году, согласно оценке Всемирного банка, объем денежных переводов по всему миру составил около 305 млрд. долл. США в развивающихся странах.

Как сообщил М.БАБИРЕНКО, в Украине в 2008 г. денежные переводы составили порядка 2% ВВП. «По официальным данным, предоставляемым Национальным банком Украины, 3,4 млрд. долл. в прошлом году переместились из Украины или в Украину», - сказал он. М.БАБИРЕНКО также отметил, что, согласно данным НБУ, около 0,5 млрд. долл. в 2008 году было перечислено из страны, а 2,9 млрд. долл. перечислили в Украину трудовые мигранты.