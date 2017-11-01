Канада уже отменила для Украины 98% ограничений в рамках зоны свободной торговли

Украина в ближайшие семь лет отменит для Канады 99% тарифов и ограничений в рамках зоны свободной торговли, Канада на текущий момент уже отменила 98% ограничений.

Читайте такжеМинэкономразвития подтвердило наличие ошибки в соглашении о свободной торговле с Канадой

Об этом сообщается на правительственном портале.

В сообщении отмечается, что стороны уже обеспечивают взаимный доступ к государственным закупкам, выравнивают экологические стандарты, стандарты труда, защиты прав интеллектуальной собственности.

"Потенциал для дальнейшего роста значительный: в рамках внедрения Соглашения о зоне свободной торговли Канада отменила уже 98% тарифов и ограничений, Украина - 72% и в течение 7 лет доведет этот показатель до 99%", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 31 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которой стороны обсудили усиление политического диалога и расширение зоны свободной торговли на сферу услуг и инвестиций.

Главы правительств также обсудили приоритеты председательства Канады в G7 в 2018 году. Договорились, что во время предстоящего саммита Большой семерки в июне 2018 года украинский вопрос будет рассмотрен как в контексте укрепления безопасности и обеспечения мира, так и в вопросах координации международной поддержки украинских реформ.

Стороны обсудили также ситуацию на востоке Украины и возможности развертывания в Донбассе миротворческой операции под эгидой ООН.

Как сообщал УНИАН, зона свободной торговли между Украиной и Канадой начала действовать 1 августа.

Канадские инвестиции (акционерный капитал нерезидентов) в Украине по итогам первого квартала 2017 года выросли на 2,6% - до 42,2 млн долл.