Украинские банки ожидают роста кредитования

Банки ожидают роста кредитования во всех сегментах в течение следующих 12 месяцев, самые оптимистичные ожидания касаются корпоративного кредитования.

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Об этом сообщил Национальный банк Украины на своем сайте со ссылкой на итоги проведенного в третьем квартале текущего года опроса банков.

Согласно сообщению, доля банков, которые считают, что корпоративное кредитование увеличится в течение следующих 12 месяцев, составила 76% (во II квартале - 68%).

Банкиры отметили, что в третьем квартале увеличился спрос на все виды корпоративных кредитов. По мнению опрошенных банков, это связано со снижением процентных ставок, потребностями предприятий в оборотном капитале и инвестициях, а также необходимостью реструктурировать долги.

По данным НБУ, около трети опрошенных банков прогнозируют повышение качества кредитного портфеля корпоративных клиентов и домохозяйств.

Как сообщал УНИАН, опрос об условиях кредитования проводится Национальным банком Украины ежеквартально среди кредитных менеджеров 68 банков, на которые приходится 97% общего объема активов банковской системы. Результаты опроса являются отражением мнения респондентов и не являются оценками и прогнозами Национального банка Украины.