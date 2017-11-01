Гривня в октябре подешевела к доллару на 1,3% - Нацбанк назвал причины

Национальная валюта Украины за месяц по состоянию на 30 октября подешевела к доллару США по официальному курсу на 1,3%.

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Как говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за октябрь, по сравнению с началом года стоимость гривни к доллару остается выше на 1,2%.

«На валютном рынке продолжалось превалирование девальвационного давления на гривню, вызванное ростом спроса на иностранную валюту со стороны предприятий топливно-энергетического комплекса, автотрейдеров и фармацевтической отрасли», - говорится в обзоре.

Кроме того, как отметил НБУ, обесценивание гривни усиливалось ухудшением конъюнктуры наличного валютного рынка - снижались объемы предложения наличной валюты со стороны населения и одновременно рос спрос на нее.

Как сообщал УНИАН, повышенный спрос на валюту на межбанковском валютном рынке Украины с конца августа 2017 года вынудил НБУ после почти двухмесячного перерыва практически еженедельно выходить на межбанк с интервенциями.

Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.