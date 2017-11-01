Android Pay стал доступен для держателей "приватовских" карточек Mastercard

Представители мировой корпорации Google совместно с Mastercard и Приватбанк объявили о запуске в Украине глобального сервиса Android Pay. Отмечается, что Украина стала 15-й страной в мире, где заработала технология бесконтактных расчетов смартфонами Android Pay.

В настоящее время первым банком в Украине, который предоставляет своим клиентам возможность пользоваться международным сервисом Android Pay стал ПриватБанк. Он является крупнейшим в Украине эмитентом с более 28 млн активных карт и эквайром с широкой сетью POS-терминалов.

По словам разработчиков, запуск Android Pay в стране стал возможным благодаря развитой сети приема бесконтактных карточек в стране и глобальной цифровой платформе токенизации Mastercard Digital Enablement Service (MDES), ранее запущенной в Украине, с которой работает и компания Google. Платформа позволяет превратить почти любое NFC-устройство с подключением к интернету в безопасный платежный инструмент.

«Мы гордимся тем, что стали первым украинским банком, который запустил Android Pay для своих клиентов и открыл «режим платежного безвиза» для более 4 миллионов пользователей Android-смартфонов», - отметил руководитель “Розничного бизнеса” Приватбанка Алексей Шабан.

В свою очередь Вера Платонова, генеральный директор Mastercard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии выразила уверенность, что Украина имеет все шансы стать одной из стран-лидеров по популярности оплат со смартфона.

«Сегодня на базе MDES мы реализуем решения для мобильных оплат в около 20 странах мира. Больше так рассчитываются в Великобритании, Канаде, Польше, России и США. Мы уверены, с открытостью украинцев к инновациям Украина имеет все шансы стать одной из стран-лидеров по популярности оплат со смартфона», - заявила Платонова.

Технология Android Pay уже доступна для владельцев Android-смартфонов с операционной системой KitKat 4.4 и выше, поддерживающих технологию NFC. Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, нужно скачать приложение Android Pay Google Play и добавить в него данные карточек от Приватбанка. В торговых точках пользователи смогут быстро рассчитываться загруженными в приложение картами: стоит лишь разблокировать телефон и приложить его к бесконтактному терминалу.

Справка: В Украине уровень проникновения смартфонов составляет 44%, а уже в 2020 году эксперты прогнозируют показатель в 71%. Уже сегодня 72% украинцев готовы оплачивать покупки со смартфонов: с ними украинцы проводят более 4 часов ежедневно. В Украине рассчитаться бесконтактно можно не только в торгово-сервисной сети (супермаркеты, аптеки и др.) и в городской инфраструктуре (метро, фуникулер, зоопарк и тому подобное).