Госказначейство отчиталось об остатках денег на едином счете

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 ноября 2017 года составил 48,564 млрд грн, что на 11,467 млрд грн, или на 19%, меньше показателя на 1 октября.

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Как сообщается на сайте Госказначейства, по сравнению с показателем на начало текущего года остаток средств на едином казначейском счете в октябре вырос в 3,4 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а по сравнению с 1 ноября 2016 года - в 3 раза.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 октября 2017 года составил 60,031 млрд грн.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.