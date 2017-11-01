Bitcoin обновляет максимумы: подскочил почти до $6,5 тысяч

Курс первой и самой популярной на сегодняшний день криптовалюти Bitcoin (биткоин) установил новый рекорд, сообщает Новое время.

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"31 октября цена биткоина поднялась до 6454 долларов за монету. Впрочем, к моменту написания материала, курс криптовалюти колебался около 6400 долларов. Вероятной причиной роста на рынке считают все большее внимание к биткоина, а также то, что 31 октября первой криптовалюты исполнилось 9 лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно биржевым данным coinmarketcap, общая рыночная стоимость биткоина поднялась выше 106 миллиардов долларов. Общая капитализация криптовалют в данный момент составляет чуть более 182 миллиардов долларов, что также является абсолютным рекордом для крипторынка.

Напомним, что 30 октября курс биткоина поднялся выше 6300 долларов за монету.

1 августа состоялся так называемый форк (разделение) биткоина, который вызвал серьезную волатильность того дня. В результате этого образовались две криптовалюты - оригинальный Bitcoin (BTC) и новый Bitcoin Cash (BCC/BCH).

Кроме того, 24 октября Bitcoin снова разделился на две цифровые валюты. На этот раз от оригинального биткоина отделился Bitcoin Gold.