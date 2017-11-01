Госстат назвал регионы с самой высокой зарплатой

Самая высокая средняя заработная плата в расчете на одного штатного работника в сентябре текущего года была зафиксирована в Киеве, где она составила 11423 гривни, и в Донецкой области - 8068 гривень.

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При этом, согласно информации на сайте Государственной службы статистики, заработная плата в Киеве по сравнению с сентябрем прошлого года увеличилась на 33%, а в Донецкой области - выросла на 13,5%.

Средняя зарплата в Киевской области в сентябре 2017 года составила 7274 гривни, что на 13,5% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Тройку лидеров среди регионов по уровню зарплат, после Донецкой и Киевской областей, замыкает Днепропетровская область, где ее рост по сравнению с прошлым годом составил 21,5% - до 7182 гривни.

Наиболее низкие показатели по средней зарплате в сентябре отмечены в Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях – 5793 гривни, 5765 гривень и 5731 гривня соответственно.

В Госстате отметили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и зоны проведения военных действий на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2017 года по сравнению с августом увеличилась на 3,3%, а по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года выросла на 37,2% - до 7351 гривни.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2017 года увеличилась на 4,2% по сравнению с августом и составила 2,47 миллиарда гривень.

С 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена в 2 раза – до 3200 гривень.