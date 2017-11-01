В ГФС сообщили об аресте 450 миллионов "одного из самых известных контрабандистов Украины"

Государственная фискальная служба (ГФС) и Национальное антикоррупционное бюро Украины раскрыли масштабную схему по минимизации таможенных платежей в Одесской области.

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Об этом на своей странице в сети Facebook написал и.о. главы ГФС Мирослав Продан.

"В результате наших совместных действий в конце прошлой недели были арестованы 450 млн грн, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролирует один из самых известных контрабандистов Украины", - написал он, однако не назвал фамилию этого «известного контрабандиста».

По словам Продана, одесские группировки контрабандистов создали десятки фирм-однодневок, директорами которых являются подставные лица. Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки). Поставкой товара из Китая занимались аналогичные фирмы-"прокладки". Контракты же фактически фабриковали в Одессе. В документах указывали стоимость товара, заниженную в десять и более раз.

Получив декларации с очевидно недостоверными данными, таможенники корректировали таможенную стоимость до уровня, который соответствовал реальной стоимости товара. Представители одесских компаний вносили на счета таможни соответствующие финансовые гарантии, что давало возможность направить товар в свободное обращение. Далее эти компании-импортеры обращались в один из одесских судов. И группа судей отменяла решение таможни, фактически обязывая ее растаможивать товар по значительно заниженной стоимости и возвращать импортеру его финансовую гарантию.

"Мы собрали всю информацию о действиях участников схемы и отправили ее правоохранителям. Средства контрабандистов арестованы. Я очень надеюсь, что НАБУ доведет это дело до конца. И к уголовной ответственности будут привлечены все «действующие лица» - в том числе и представители судебной ветви власти", - написал Продан.

Как сообщал УНИАН, правительство намерено преодолеть коррупцию на всех украинских таможнях и создать благоприятные условия для развития конкуренции и легального бизнеса в нашей стране.

В июле 2016 года премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал масштабные изменения в работе таможни, продиктованные требованиями бизнеса, а также рекомендациями международных финансовых организаций.