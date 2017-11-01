Доля проблемных кредитов в украинских банках сократилась до 56%

Объем неработающих кредитов в украинских банках в сентябре снизился на 0,5 п.п. и на 1 октября составил 588,215 миллиарда гривень, или 56,44% общего объема выданных кредитов.

Читайте такжеВ Украине создадут единый реестр должников всех банков

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, доля неработающих кредитов в госбанках составила 71,4%, в банках с иностранным капиталом - 46%, с частным капиталом - 25,1%, при этом доля неработающих кредитов в гривне на 1 октября составляет 50,6%, в иностранной валюте - 63%.

Как сообщал УНИАН, активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, за январь-август 2017 года сократились на 5,321 миллиарда гривень, или на 0,4%, – до 1,251 триллиона гривень.

По состоянию на 1 сентября количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 88, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.