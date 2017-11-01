Повышение пенсий оказалось очередным "покращенням": почти 5 миллионам пенсионеров добавили меньше 200 гривень

В результате пенсионной реформы уже в октябре был сделан перерасчет пенсий и для 4,795 миллиона пенсионеров из 10,2 миллиона превышение не превысило 200 гривень, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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"В результате перерасчета пенсии были повышены для 10,2 миллиона пенсионеров. Доплату до 200 гривень получили 4 миллиона 794,8 тысячи человек", - говорится в сообщении Минсоцполитики.

При этом повышение пенсий от 200 гривень до 500 гривень коснулось 2 миллионов 069,8 тысячи человек.

Еще 1,2 миллиона пенсионерам пенсия будет повышена от 500 гривень до 1000 гривень.

Более тысячи гривен повешения пенсий коснулось 2,082 миллиона пенсионеров.

Как сообщал УНИАН, закон о пенсионной реформе был принят Верховной Радой 3 октября и вступил в силу 11 октября 2017 года. Этот документ вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает автоматический перерасчет пенсий по новой формуле.

Премьер Гройсман сразу после принятия пенсионной реформы заявил, что изменения пенсионного законодательства являются сбалансированными, которые позволят улучшить качество жизни пенсионеров.

Принятие в Украине пенсионной реформы продиктовано необходимостью сотрудничества с Международным валютным фондом, который требует от Украины сократить дефицит Пенсионного фонда.