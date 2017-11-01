"УкрСиббанк" с начала года получил более 800 миллионов прибыли

"УкрСиббанк", занимающий 7-е место в банковской системе Украины по объему активов, в январе-сентябре 2017 года получил 856,3 миллиона гривень прибыли против 977,949 миллиона гривень убытка за аналогичный период предыдущего года.

Читайте такжеУкраинские банки с начала года закрыли более 600 отделений

Как сообщатся в отчетности на сайте банка, с начала года его активы снизились на 5,3% - до 42,977 миллиарда гривень, обязательства – на 7,9%, до 38,017 миллиарда гривень, капитал вырос до 4,96 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "УкрCиббанк" работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших украинских банков по активам. Основными владельцами банка являются международная финансовая группа BNP Paribas (Франция) и ЕБРР.