НБУ 2 ноября опустил официальную гривню к доллару, но укрепил к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2687,8403 (1 ноября – 2686,2019)

100 EUR – 3121,1202 (1 ноября – 3126,2018)

10 RUR – 4,6218 (1 ноября – 4,6220)

Читайте такжеНацбанк упростил открытие счетов и безналичные расчеты

Как сообщал УНИАН, 1 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,88/26,89 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,23/31,285 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8784 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 514 сделок на сумму 285,40 миллиона долларов.