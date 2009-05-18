Меркель: снижение налогов - один из самых действенных способов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уверена, что одним из способов преодоления экономического кризиса в Германии должны стать снижение налогов и инвестиции в будущее.

"Снижение налогов, инвестиции в будущее и серьезная бюджетная политика - все это является для нас единым целым", - заявила канцлер.

Только опираясь на эти три принципа, по словам А.Меркель, страна сумеет выбраться из самого тяжелого кризиса за последние 60 лет, передает Deutsche Welle.