Меркель: снижение налогов - один из самых действенных способов
09:13, 18 мая 2009Финансы
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...преодолеть кризис
Канцлер ФРГ Ангела Меркель уверена, что одним из способов преодоления экономического кризиса в Германии должны стать снижение налогов и инвестиции в будущее.
"Снижение налогов, инвестиции в будущее и серьезная бюджетная политика - все это является для нас единым целым", - заявила канцлер.
Только опираясь на эти три принципа, по словам А.Меркель, страна сумеет выбраться из самого тяжелого кризиса за последние 60 лет, передает Deutsche Welle.
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