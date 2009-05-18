Рубль подешевел к бивалютной корзине на открытии торгов

Рубль ослабел к бивалютной корзине на открытии валютных торгов на ММВБ в понедельник на 12 копеек - до 37,36 рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные биржи.

На закрытии в пятницу стоимость бивалютной корзины составляла 37,24 рубля. На 10.03 мск сделки по доллару расчетами "завтра"проходили на уровне 32,10 рубля, по евро - на отметке 43,51 рубля. Пара евро-доллар на международном валютно рынке Forex находилась к этому времени на уровне 1,35 доллара за евро.