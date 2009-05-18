Глава одной из крупнейших фингрупп Lloyds отправлен в отставку
09:35, 18 мая 2009Финансы
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Из-за ошибок в управлении
Новые отставки в банковском руководстве. Глава одной из крупнейших в мире финансовых групп Lloyds - Виктор Бланк - покидает свой пост. Виной всему ошибки в управлении, которые привели банк к его национализации правительством Великобритании.
В марте LBG перешел под контроль государства - в обмен на госгарантии в размере 260 миллиардов фунтов стерлингов. Кроме того, в январе 2009 года Бланк принял решение о поглощении неблагополучного ипотечного банка HBOS. В итоге LBG понесла огромные убытки. За 2008 год чистая прибыль Lloyds Banking Group снизилась более чем в 4 раза, передают "Вести".
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