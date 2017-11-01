Платежеспособные банки с начала года заработали 1,4 миллиарда гривень

Платежеспособные банки Украины по итогам января-сентября 2017 года получили 1,4 миллиарда гривень прибыли после налогообложения, сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Регулятор отметил, что в первом полугодии 2017 года банковская система Украины демонстрировала убыточную деятельность - на 1 июля чистый убыток составлял 1,85 миллиарда гривень.

Возобновление прибыльной деятельности, отмечают в НБУ, произошло благодаря обеспечению банками в третьем квартале 2017 положительного финансового результата в размере 3,25 миллиарда гривень.

По информации НБУ, положительно на прибыльность сектора повлияло существенное уменьшение в третьем квартале отчислений банками в резервы, в два раза по сравнению со вторым кварталом, до 6,18 миллиарда гривень. Среди других положительных тенденций третьего квартала 2017 - рост чистого процентного дохода по операциям с населением, а также чистых комиссионных доходов от расчетно-кассового обслуживания.

Среди групп банков за девять месяцев этого года прибыльную деятельность продемонстрировали государственные банки - 2,15 миллиарда гривень (без учета "ПриватБанка") и банки с частным капиталом - 0,91 миллиарда гривень. Банки с иностранным капиталом получили чистый убыток в 0,03 миллиарда гривень из-за убыточной деятельности банков с государственным российским капиталом, совокупный финансовый убыток которых составил 6,28 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины в 2016 году обновила исторический максимум по убыткам, получив отрицательный результат на уровне 159 миллиардов гривень. С учетом неплатежеспособных банков, убыток банковской системы составил 160,143 миллиарда гривень.

Предыдущий рекордный убыток банковской системы Украины был зафиксирован в 2015 году, когда отрицательный финансовый результат работающих банков составил 66,6 миллиарда гривень.