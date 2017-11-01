Федрезерв США сохранил базовую ставку без изменений

Комитет по открытому рынку (FOMC) ФРС США по итогам двухдневного заседания оставил ключевую процентную ставку (federal funds rate) без изменения на уровне 1-1,25% годовых. Об этом сообщается на сайте американского регулятора, передает РБК.

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На двух предыдущих заседаниях (26 июля и 20 сентября текущего года) также было принято решение о сохранении ставки.

По итогам встречи FOMC в этот раз не проходит ни пресс-конференции главы ФРС Джаннет Йеллен, ни публикации обновленных прогнозов по экономическому росту в США.

Решение ФРС совпало с ожиданиями участников рынка. Рынок фьючерсов на ставку ФРС, торгующихся на чикагской бирже CME, днем 1 ноября свидетельствовал, что игроки ожидали сохранения ставки с вероятностью в 99%.